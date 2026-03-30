Показ фильма о вербовке украинскими спецслужбами прошел в Наро-Фоминске

Документальную ленту Андрея Медведева «Предательство» показали 27 марта в школе № 4. После просмотра школьники, родители и педагоги обсудили, как распознать манипуляцию и не стать жертвой вербовщиков.

В фильме собраны десятки историй о том, как украинские спецслужбы вовлекают молодежь в преступную деятельность. После показа начался живой разговор в целях профилактики экстремизма и идеологии терроризма.

Перед ребятами выступили участник специальной военной операции с позывным «Артист» и инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Наталья Новикова. Они поделились своими историями и объяснили на примерах, как выглядит манипуляция и как ей противостоять.

Один из родителей, также участник боевых действий, рассказал историю своей дочери. В сетевой игре с ней познакомилась «девочка», общение переросло в запугивание. Взрослые вовремя заметили опасность и вмешались.

В ходе встречи проговорили важные правила: важно настроить безопасный режим на устройствах, не принимать звонки с незнакомых номеров, контролировать общение детей в мессенджерах. Ребята задавали вопросы и после официальной части.