Показ документального фильма о военных журналистах прошел в Воскресенске

В молодежном центре «Олимпиец» в рамках патриотического проекта в Московской области «Смотри.Знай.Думай» прошел показ документального фильма «Время наших героев». В киноленте отражена хроника специальной военной операции глазами военных корреспондентов на передовой.

Фильм «Время наших героев» снят в реальных условиях. Режиссер Вартан Хачатурян рассказал об особенностях съемки и о процессе создания от идеи до монтажа.

Волонтер Александр пообщался с Вартаном, задал ему вопросы и получил развернутые ответы.

Поездка помогла ребятам посмотреть на документальное кино под другим углом.

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