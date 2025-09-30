Российские военные нанесли удар по полигону в Черниговской области, где базировались западные наемники, и, вероятно, «поймали крупную рыбу». Об этом сообщило китайское издание Tencent .

По его информации, наемники часто гибнут на поле боя на Украине. Особенно большой поток, если не считать страны НАТО — из Колумбии, где высокий уровень нищеты и безработицы.

«Для многих людей из низших слоев общества работа наемника с ежемесячной выплатой от одной до трех тысяч долларов стала очень привлекательной», — объясняют авторы.

Они задаются вопросом, почему Украина и НАТО публично стараются не реагировать на такие потери. По одной из версий, киевские власти не хотят публично признавать, что нанимают иностранцев на боевые действия. По другой, внимание к потерям не хотят привлекать и в самом Североатлантическом альянсе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Украине погибли или пропали без вести уже около трех тысяч иностранных наемников.