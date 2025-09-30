Поймали крупную рыбу: кого ВС России могли уничтожить на полигоне под Черниговом
Tencent: Украина быстро засекретила последствия удара по полигону под Черниговом
Российские военные нанесли удар по полигону в Черниговской области, где базировались западные наемники, и, вероятно, «поймали крупную рыбу». Об этом сообщило китайское издание Tencent.
По его информации, наемники часто гибнут на поле боя на Украине. Особенно большой поток, если не считать страны НАТО — из Колумбии, где высокий уровень нищеты и безработицы.
«Для многих людей из низших слоев общества работа наемника с ежемесячной выплатой от одной до трех тысяч долларов стала очень привлекательной», — объясняют авторы.
Они задаются вопросом, почему Украина и НАТО публично стараются не реагировать на такие потери. По одной из версий, киевские власти не хотят публично признавать, что нанимают иностранцев на боевые действия. По другой, внимание к потерям не хотят привлекать и в самом Североатлантическом альянсе.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Украине погибли или пропали без вести уже около трех тысяч иностранных наемников.