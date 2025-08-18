Появился список городов, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: встреча Трампа, Путина и Зеленского может пройти в Риме или Женеве

В Сети появился список обсуждаемых европейских городов, где может пройти потенциальная встреча президентов России, США и Украины. Перечень опубликовал британский телеканал Sky News .

Американские власти призвали европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может состояться уже на этой неделе. Проведение переговоров будет зависеть от итогов встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа.

По данным авторов материала, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила организовать трехсторонние переговоры в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон выступил за Женеву.

При этом Зеленский и Трамп якобы предпочитают Рим, в частности — Ватикан, подчеркнули журналисты. МИД Италии и Швейцарии настаивают на переговорах в своих странах. Дипломаты ЕС также рассматривают в качестве места встречи Хельсинки и Будапешт.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом. Также украинский президент побеседует с европейскими лидерами.