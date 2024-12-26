Появился рейтинг самых частых обещаний Трампа

Axios: чаще всего Трамп обещал на посту главы США завершить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп чаще всего обещал в первый день президентства урегулировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил сайт Axios .

Издание опубликовало список самых часто данных Трампом обещаний. Журналисты проанализировали 122 заявления, а также пресс-конференцию и интервью республиканца в период с 1 января 2023 года до 6 декабря. За это время Трамп 33 раза обязался урегулировать украинский конфликт.

Вторую строчку рейтинга заняло заявление о намерении закрыть границы и устроить массовую депортацию нелегальных мигрантов. Такое высказывание встретилось в речах политика 25 раз.

Издание добавило, что другие обещания Трампа кажутся «гиперболизированными», что признавал и сам республиканец.

Ранее избранный президент резко выразился в адрес преступников, которых помиловал действующий лидер США Джо Байден. Трамп сказал бывшим заключенным «катиться в ад» и отказался желать им веселого Рождества.