Трамп пожелал на Рождество помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Будущий американский президент Дональд Трамп пожелал на Рождество «катиться в ад» преступникам, которым смягчили наказания благодаря действиям его оппонента Джо Байдена. Об этом он написал в рождественском поздравлении в соцсети Truth Social .

«Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим „душам“, но вместо этого скажу [им]: катитесь в ад!» — написал республиканец.

Еще 23 декабря стало известно, что Байден смягчил наказание для 37 из 40 людей, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив его пожизненным сроком.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Джо Байден за время своего правления на посту президента помиловал восемь тысяч осужденных. Это рекордный показатель в сравнении с прошлыми лидерами Штатов. Барак Обама помиловал 1927 заключенных, Дональд Трамп — только 237 преступников.