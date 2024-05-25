Появилось видео ударов штурмовиков Су-25 по опорникам ВСУ

Минобороны: экипажи Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны , показав видео боевой работы самолетов.

Удар по опорникам и живой силе ВСУ нанесли неуправляемыми авиационными ракетами, уточнили в ведомстве.

За период с 18 по 24 мая Вооруженные силы Росси нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив военную аэродромную инфраструктуру ВСУ, места хранения ракет, боеприпасов и топлива. Также целями стали цеха, где производили безэкипажные катера и БПЛА, и предприятия ВПК Украины.

Помимо этого, бойцы поразили пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и нацформирований, отметили ранее в Минобороны.