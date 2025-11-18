Появилось видео с пылающим после удара ВС РФ газовым танкером на Украине

Российские военные атаковали порт Измаил в Одесской области. Местные власти опубликовали кадры с пылающим после удара ВС РФ газовым танкером M/T ORINDA, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Также облвоенадминистрация показала кадры поврежденной портовой инфраструктуры в Измаиле в результате массированного удара БПЛА „Герань“. По имеющимся данным, повреждены три судна, включая газовоз M/T ORINDA», — уточнили авторы канала.

Российские военные также ударили по электрической подстанции «Эталон» в Измаиле.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщал о массированной атаке БПЛА по Измаилу. По его словам, в городе были слышны многочисленные взрывы, возникли перебои с электричеством.