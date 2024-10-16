Появилось видео с места убийства участника СВО под Солнечногорском

С места убийства участника СВО в деревне Меленки в Солнечногорском городском округе появились первые кадры. Они оказались в распоряжении 360.ru.

Нападение на офицера произошло утром. Злоумышленник поджидал его на въезде в деревню и минимум трижды выстрелил из пистолета в водительскую дверь. Военнослужащий погиб на месте. Его автомобиль продолжил ехать, пока не врезался в забор.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Убийцу разыскивают. Кроме того, следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, чтобы выяснить мотивы преступления. Прокуратура держит расследование на контроле.

В июле другого участника СВО зарезали в Армавире. Через несколько дней удалось задержать подозреваемого в убийстве. Оказалось, что он был ранее судим.