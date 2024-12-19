Появилось видео с бойцами, которые подписали подаренный Путину флаг

Появилось видео, на котором бойцы 155-й бригады морской пехоты подписывают флаг, подаренный президенту России Владимиру Путину. Глава государства показал его во время прямой линии. Ролик 360.ru предоставил Народный фронт.

Флаг, подписанный военнослужащими, забрали в рамках поездки представитель штаба Народного фронта в Приморском крае Виктор Тарабарин и глава Фонда социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь» Владимир Николаев. Затем они передали его Владимиру Путину в Москве.

Народный фронт постоянно передает гуманитарную помощь бойцам 155-й бригады морской пехоты.

Ранее в четверг президент России в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил, что регулярно поддерживает общение с бойцами специальной военной операции, а также отметил, что они передают ему подарки и сувениры.