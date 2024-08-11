Появилось видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске

Очевидец прислал видео пожара в доме, на который упала сбитая ракета ВСУ

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом, разгорелся пожар. В распоряжении 360.ru появилось видео последствий падения обломков.

На кадрах, присланных очевидцем, видно, как полыхает жилое здание. Также горят стоявшие рядом автомобили.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в Telegram-канале, что на место выехали экстренные службы.

«Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», — отметил глава города.

В Госдуме призвали не допускать атак ВСУ на территорию России. Нужно работать на упреждение и создавать буферную зону, считает депутат Алексей Чепа.

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