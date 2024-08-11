Появилось видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Очевидец прислал видео пожара в доме, на который упала сбитая ракета ВСУ
Сбитая украинская ракета упала на жилой дом, разгорелся пожар. В распоряжении 360.ru появилось видео последствий падения обломков.
На кадрах, присланных очевидцем, видно, как полыхает жилое здание. Также горят стоявшие рядом автомобили.
Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в Telegram-канале, что на место выехали экстренные службы.
«Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», — отметил глава города.
В Госдуме призвали не допускать атак ВСУ на территорию России. Нужно работать на упреждение и создавать буферную зону, считает депутат Алексей Чепа.