Появилось видео последствий крупного пожара в Чехове после атаки БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько жилых домов в селе Троицкое в Чехове. Видеозапись места ЧП появилась в распоряжении 360.ru

На кадрах видно, как спасатели тушат пожар.

Местная жительница рассказала, что проснулась ночью от громкого звука и вспышки.

«Был сильнейший взрыв. Пламя озарило все окно, хотя оно было завешано», — подчеркнула она.

Фрагмент беспилотника рухнул рядом с соседским домом, разгорелся пожар. С другого здания пламя перекинулось и на дом женщины. Жительница Троицкого не успела сама эвакуироваться, потому что пыталась вытащить сумку. Из горящего дома ее вытащил один из огнеборцев.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что жителям сгоревших из-за БПЛА домов в Троицком окажут помощь. По его словам, от атаки пострадали здания по улице Новая и в СНТ «Мичуринец».