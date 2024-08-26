Появилось видео обломков беспилотника, попавшего в дом в Энгельсе

Shot: обломки БПЛА в Энгельсе повредили крышу дома и квартиру верхнего этажа

В Энгельсе обломки беспилотника ВСУ повредили многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

В результате атаки повредило крышу и квартиру на верхнем этаже здания, а также более 10 автомобилей получили повреждения от осколков. Жильцов дома эвакуировали, на месте работают специальные службы.

«Точное количество иссеченных осколками авто уточняется», — сообщил источник канала, добавив, что пострадавших среди людей нет.

Обломки беспилотника также повредили фасад и остекление жилого комплекса «Волга Скай» в Саратове, где пострадали два человека.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что российские средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ. Обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе