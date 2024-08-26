Многоэтажный дом пострадал в Энгельске в результате атаки БПЛА

Бусаргин: при атаке БПЛА на Энгельс поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Роман Бусаргин
Фото: Роман Бусаргин/Telegram

В результате атаки украинских дронов в городе Энгельсе пострадал многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В Энгельсе есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в результате атаки БПЛА. Пострадавших, к счастью, нет», — написал он.

Бусаргин добавил, что жильцов дома эвакуировали на период обследования здания специалистами. На место ЧП прибыли экстренные службы.

«Уже провели беседу с жильцами, им окажут всю необходимую помощь. На месте в постоянном режиме будут дежурить представители местной администрации для оперативного решения всех вопросов. Размещение предоставим в случае необходимости», — отметил губернатор.

Выбитые обломками стекла также попали на территорию парковки у здания. Специалисты в ближайшее время оценят степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.

Ранее Бусаргин также сообщал о пострадавшем жилом доме в Саратове.

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