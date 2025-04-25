Появилось видео момента атаки беспилотников ВСУ на Крым

На появившейся в Сети видеозаписи видно ночное небо, при этом сами дроны камера не зафиксировала. На фоне слышны звуки взрывов, после которых следовали вспышки, и жужжащий звук мотора летящего аппарата.

По данным Минобороны, со вчерашнего вечера средства противовоздушной обороны уничтожили 79 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты на территории России.

Больше всего украинских дронов ликвидировали над Крымом — 59. Еще 11 перехватили над акваторией Черного моря, четыре — над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской. Один БПЛА сбили над Ивановской областью. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Сети появились видео, демонстрирующие ликвидацию беспилотников ПВО под Елабугой. В мессенджерах распространили информацию о якобы успешной атаке, однако сообщение оказалось фейковым.