Появилось видео горящих складов в Киеве после воздушной тревоги

Утром в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько мощных взрывов. В Сети появились кадры загоревшихся складов в Бориспольском районе украинской столицы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале уточнила, что в результате взрывов пожар возник на складах в Бориспольском районе Киевской области, площадь возгорания составила около 15 тысяч квадратных метров

К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, специализированную технику из Киева, автомобили для подвоза воды от местных муниципалитетов.

Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.

Накануне серия взрывов прогремела на территории Киевской области. Военная администрация уведомляла население о полете БПЛА. Также прозвучало требование чтобы население соблюдало информационную тишину.