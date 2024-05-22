Появилось видео боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Российские экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по живой силе и замаскированной технике в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Telegam-канале ведомства появилось видео боевой работы экипажей. На кадрах летчики отбыли с аэродрома базирования и успешно выполнили поставленные командованием задачи.

«Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение технике и живой силе128-й бригады теробороны и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка Пречистовка, и Нескучное Донецкой Народной Республики», — отметили в министерстве.

Ранее в среду Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск Юг освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение технике и живой силе националистов в районах Константиновки, Острого и Георгиевки в ДНР.