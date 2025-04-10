Появилось видео рукопашной схватки «черного гусара» с бойцом ВСУ

«Бывает и так: штурмовик Александрийской бригады заскочил в опорник, и в какой-то момент у гусара заклинил автомат. А рядом уже очухался боевик ВСУ», — написали авторы канала.

На кадрах показали момент штурма опорного пункта ВСУ, к которому подошли два российских бойца. Один из штурмовиков бросил гранату в окоп с противником, а затем пошел в атаку. Боец достал нож и вступил в рукопашную схватку с врагом. Бой закончился поражением солдата ВСУ. Все это время сослуживцы российского штурмовика инструктировали его по рации о действиях противника.

В конце марта в Сети также распространились кадры рукопашной схватки, в которой российский штурмовик одолел украинского боевика.