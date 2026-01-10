Появились версии о втором месте попадания «Орешником» во Львове

В открытых источниках появились версии о возможном втором месте попадания баллистической ракеты «Орешник» во время удара по Львовской области. Речь может идти о территории Львовского авиаремонтного завода, следует из публикаций в профильных телеграм-каналах и данных OSINT-аналитиков.

Ранее сообщалось о поражении газового хранилища в районе населенного пункта Стрый. Новые версии основаны на анализе видеозаписей удара и их геолокации, опубликованных аналитическим проектом AMK Mapping. Авторы утверждают, что по ориентирам на кадрах — зданиям, дорожной сети и линии застройки — можно определить район, совпадающий с промышленной зоной авиаремонтного предприятия во Львове.

На представленных скриншотах сопоставлены кадры с камер наблюдения, спутниковые снимки и схемы траектории падения боевых элементов. Возможно, предполагаемая точка удара находится на удалении от ранее упоминавшегося газового объекта.

В публикациях также указывается, что если версия о попадании по авиаремонтному заводу подтвердится, это может объяснить, почему украинская сторона сразу заявила лишь об ущербе инфраструктуре и не раскрывала детали о других возможных целях.