Появились списки украинских военнопленных, которых не хочет забирать Киев

Симоньян выложила списки украинских военнопленных, от которых отвернулся Киев

Фото: РИА «Новости»

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать режим Владимира Зеленского. Власти республики выбрали из перечня лишь 38 человек, уточнила она.

Списки с ФИО и датами рождения военнопленных журналистка выложила в своем Telegram-канале.

Ранее она отметила, что президент Украины отобрал лишь 38 человек, среди которых есть боевики «Азова»*, и готов забрать только их. Остальные украинские солдаты стране попросту не нужны, констатировала главред RT.

Анонсируя публикацию перечня, Симоньян выразила уверенность, что женам и матерям военнопленных будет наверняка интересно ознакомиться с этими документами.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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