Симоньян выложила списки украинских военнопленных, от которых отвернулся Киев

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать режим Владимира Зеленского. Власти республики выбрали из перечня лишь 38 человек, уточнила она.

Списки с ФИО и датами рождения военнопленных журналистка выложила в своем Telegram-канале.

Ранее она отметила, что президент Украины отобрал лишь 38 человек, среди которых есть боевики «Азова»*, и готов забрать только их. Остальные украинские солдаты стране попросту не нужны, констатировала главред RT.

Анонсируя публикацию перечня, Симоньян выразила уверенность, что женам и матерям военнопленных будет наверняка интересно ознакомиться с этими документами.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.