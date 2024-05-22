Симоньян опубликует списки украинских военнопленных, от которых отвернулся Зеленский
Симоньян обнародует списки украинских военнопленных, которые не нужны Киеву
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что обнародует списки из 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается менять вот уже четыре месяца. Анонс публикации она сделала в своем Telegram-канале.
«Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украине не нужны», — подчеркнула она.
По словам Симоньян, в списках есть фамилии, имена и отчества военных, а также даты их рождения. Перечни главред RT обещала выложить вечером 22 мая.
«Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — добавила журналистка.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сообщала, что процесс обмена военнопленными с Украиной затягивается. Причина, по ее словам, в двойных стандартах властей республики, которые вычеркивают из списков на обмен рядовых и сержантов, отметило РИА «Новости». Кроме того, многих бойцов умышленно записывают в число без вести пропавших, подчеркивала омбудсмен.
*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.