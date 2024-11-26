Появились снимки обломков ATACMS после атаки ВСУ на Курскую область

В Сети появились фото обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область 23 и 25 ноября. Кадры показало Минобороны России.
На снимках видны фрагменты запущенных ВСУ дальнобойных ракет американского производства.
«Фотоматериалы с позиции ЗРДН С-400 в районе населенного пункта Лотаревка Курской области», — написала пресс-служба в комментарии к фото.
Также в Минобороны показали снимки ракет, запущенных по аэродрому Курск-Восточный.
Всего за три дня ВСУ дважды атаковали объекты в Курской области ракетами ATACMS. Несколько из них уничтожили расчеты ЗРПК «Панцирь».
Патриотическую лекцию о русском мореплавателе Крузенштерне провели в Химках
«Слышал чавканье». Появились новые детали гибели красноярской школьницы в свинарнике
Закон Мособлдумы о штрафах за нарушения правил о питомцах приняли в России
Почти 20 километров теплосетей заменили в Химках за год
Воспитанники спортивной школы «Надежда» сдали нормы ГТО в Химках
Около миллиона мигрантов покинули Россию в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте