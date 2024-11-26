Появились снимки обломков ATACMS после атаки ВСУ на Курскую область

В Сети появились фото обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область 23 и 25 ноября. Кадры показало Минобороны России .

На снимках видны фрагменты запущенных ВСУ дальнобойных ракет американского производства.

«Фотоматериалы с позиции ЗРДН С-400 в районе населенного пункта Лотаревка Курской области», — написала пресс-служба в комментарии к фото.

Также в Минобороны показали снимки ракет, запущенных по аэродрому Курск-Восточный.