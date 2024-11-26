Появились снимки обломков ATACMS после атаки ВСУ на Курскую область

Минобороны показало обломки ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область

Telegram-канал Минобороны России
Фото: Telegram-канал Минобороны России

В Сети появились фото обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область 23 и 25 ноября. Кадры показало Минобороны России.

На снимках видны фрагменты запущенных ВСУ дальнобойных ракет американского производства.

«Фотоматериалы с позиции ЗРДН С-400 в районе населенного пункта Лотаревка Курской области», — написала пресс-служба в комментарии к фото.

Также в Минобороны показали снимки ракет, запущенных по аэродрому Курск-Восточный.

Telegram-канал Минобороны России
Фото: Telegram-канал Минобороны России

Всего за три дня ВСУ дважды атаковали объекты в Курской области ракетами ATACMS. Несколько из них уничтожили расчеты ЗРПК «Панцирь».

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