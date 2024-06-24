Появились предположения, как Россия ответит на удар ВСУ по Севастополю

Аналитик Меркурис: ВС РФ могут взять Харьков в ответ на удар ВСУ по Севастополю

Фото: РИА «Новости»

Ответом России на ракетный удар ВСУ по Севастополю может стать взятие Харькова. Такое предположение сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — считает он.

Если ВСУ намерены и дальше бить по российской территории ракетами ATACMS, им придется разместить реактивные ситемы залпового огня ближе к границе, где их, вероятно, быстро уничтожат, продолжил Меркурис. В итоге такие удары обернутся эскалацией конфликта и не будут выгодны Украине, подытожил он.

Украинские боевики 23 июня нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет попала на территорию пляжа «Учкуевка». Жертвами атаки стали четыре человека, еще 153 пострадали.

Два севастопольских пляжа закроют до 25 июня, написали «Известия».

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