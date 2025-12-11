Появились подробности нового мирного плана Трампа по Украине
«Зеркало недели» обнародовало подробности обновленного мирного плана Трампа
Обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предполагает закрепление за Россией контроля над Крымом и Донбассом. Детали раскрыло украинское издание «Зеркало недели».
По его данным, американский план состоит из четырех документов, включающих соглашение из 20 пунктов, гарантии безопасности Украине, обязательства США по поводу вступления Украины в НАТО и отдельное американо-российское соглашение.
На подконтрольной ВСУ части Донбасса планируется создать демилитаризованную буферную зону — украинские войска покинут территорию ДНР. В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят на текущей линии соприкосновения.
ВС России должны будут выйти из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Численность ВСУ ограничат до 800 тысяч вместо 600. Запорожскую АЭС перезапустят под управлением нового оператора из США.
В проекте нет требования к Украине о невступлении в НАТО, однако предлагается закрепить обязательство альянса не приглашать страну в свой состав. США поддержат вступление Украины в ЕС с 2027 года, а выборы в стране должны будут пройти вскоре после подписания соглашения.
Появится американо-европейский фонд объемом в 200 миллиардов долларов для восстановления Украины. В соглашении есть пункты о реинтеграции России в мировую экономику при соблюдении некоторых условий.