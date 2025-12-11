Появились подробности нового мирного плана Трампа по Украине

Обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предполагает закрепление за Россией контроля над Крымом и Донбассом. Детали раскрыло украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, американский план состоит из четырех документов, включающих соглашение из 20 пунктов, гарантии безопасности Украине, обязательства США по поводу вступления Украины в НАТО и отдельное американо-российское соглашение.

На подконтрольной ВСУ части Донбасса планируется создать демилитаризованную буферную зону — украинские войска покинут территорию ДНР. В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят на текущей линии соприкосновения.

ВС России должны будут выйти из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Численность ВСУ ограничат до 800 тысяч вместо 600. Запорожскую АЭС перезапустят под управлением нового оператора из США.

В проекте нет требования к Украине о невступлении в НАТО, однако предлагается закрепить обязательство альянса не приглашать страну в свой состав. США поддержат вступление Украины в ЕС с 2027 года, а выборы в стране должны будут пройти вскоре после подписания соглашения.

Появится американо-европейский фонд объемом в 200 миллиардов долларов для восстановления Украины. В соглашении есть пункты о реинтеграции России в мировую экономику при соблюдении некоторых условий.