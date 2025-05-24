Появились кадры возвращенных из украинского плена российских бойцов

Минобороны показало видео с вернувшимися в рамках обмена «1000 на 1000» бойцами

Освобожденные из украинского плена в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» российские бойцы не скрывали радости от возвращения домой. Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах бойцы с улыбками на лицах сели в автобус, который отвезет их домой.

В рамках второго дня обмена с подконтрольной Украине территории вернули 307 российских военных. Столько же боевиков ВСУ передали киевскому режиму.

Процесс прошел на территории Белоруссии, где российских бойцов встретили психологи и медики. Дальше военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

В Минобороны подчеркнули, что инициированный российской делегацией на переговорах в Стамбуле процесс обмена пленными продолжится.