Появились кадры возвращенных из украинского плена российских бойцов

Освобожденные из украинского плена в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» российские бойцы не скрывали радости от возвращения домой. Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны.
На опубликованных кадрах бойцы с улыбками на лицах сели в автобус, который отвезет их домой.
В рамках второго дня обмена с подконтрольной Украине территории вернули 307 российских военных. Столько же боевиков ВСУ передали киевскому режиму.
Процесс прошел на территории Белоруссии, где российских бойцов встретили психологи и медики. Дальше военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
В Минобороны подчеркнули, что инициированный российской делегацией на переговорах в Стамбуле процесс обмена пленными продолжится.
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