Появились кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на Батайск

Украинские беспилотники атаковали Батайск. Кадры с последствиями выложил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона сообщил, что выехал в Батайск, где заслушал доклады оперативно-спасательных служб. Саперы продолжают обследовать территорию на улице Октябрьской. Повреждения там получили торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.

Кроме того, взрывотехники закончили обследование многоквартирного дома по Западному шоссе.

«Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — уточнил Слюсарь.

На опубликованных им кадрах видно, что медцентр и павильоны получили сильные повреждения. Кроме того, обломками засыпало дорогу рядом с ними. На месте ЧМ находятся машины спецслужб. Губернатор поручил городской администрации оценить нанесенный атакой ВСУ ущерб.

Ранее Слюсарь сообщал о частичном разрушении стены многоэтажки по Западному шоссе и эвакуации из дома 20 человек.