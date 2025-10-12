Появились кадры с «дорогой смерти» для ВСУ возле Покровска

Российские военные засняли одну из «дорог смерти» ВСУ в районе Покровска, где видна уничтоженная бронетехника противника. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель» .

«На видео к уже достаточному количеству бронетрупов, российские дроноводы прибавили еще два бронеавтомобиля ВСУ», — говорится в подписи к ролику.

Авторы канала уточнили, что российским военные и боевикам ВСУ приходится выбирать другую дорогу из-за затора, но со временем он продолжает увеличиваться. Это делает маршрут еще опаснее.

На кадрах видна ликвидированная бронетехника, часть которой еще продолжала дымиться после атаки.

Ранее расчет ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожил украинский бронетранспортер «Козак» в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища, а также полевой лагерь боевиков ВСУ в жилом районе Берестка.