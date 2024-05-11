Белгород снова под огнем. В городе сообщили о повреждениях домов, больницы и автомобилей | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 20:12 Белгород снова под огнем. В городе сообщили о повреждениях домов, больницы и автомобилей Жилые дома, больница, спорткомплекс и ТЦ пострадали при обстреле Белгорода РИА «Новости»

Читать 360 в

Вечером 11 мая Белгород подвергся очередной атаке ВСУ. Местные Telegram-каналы сообщили о повреждениях жилых домов, спорткомплекса, ТЦ, больницы и нескольких автомобилей.

По информации Telegram-канала «Бел.Ру», пострадали несколько зданий. В их числе жилой многоэтажный дом, спортивный комплекс «Сирень» и торговый центр «Модный бульвар».

Два последних объекта получили повреждения от разлета осколков, пояснили авторы публикации. На бульваре Юности, по данным канала, загорелись автомобили. Точное количество машин журналисты не уточнили.

Telegram-канал «Белгород № 1» со ссылкой на очевидцев сообщил о повреждении при обстреле автобусе на проспекте Ватутина.

Кроме того, пострадало остекление в домах на улицах Губкина, Королева и Щорса, добавили авторы канала.

На Щорса, 36, также получили повреждения припаркованные во дворе автомобили.

Поступили данные и о повреждениях в городской клинической больнице № 2. На снимке с места видно, что в здании выбило как минимум одно окно, также пострадал потолок.

Глава региона Вячеслав Гладков пока не предоставлял данные о последствиях обстрела.

В 19:15 он сообщил о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Через полчаса ее отменили, затем снова включили в 19:52.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава области.