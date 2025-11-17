Появились кадры разрушений после атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков показал дом, разрушенный при атаке ВСУ на Белгородскую область

Грайворонский и Белгородский округа пострадали от украинских беспилотников и артиллерии. Масштабы разрушений показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. <…> Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул он.

Беспилотник атаковал город Грайворон, повредив три частных дома и два автомобиля. Еще два дрона ударили по селам Мощеное и Новостроевка-Первая, повредив припаркованную машину и крышу помещения на территории сельхозпредприятия соответственно.

По селу Глотово в Грайворонском округе удар нанесла украинская артиллерия. Гладков показал поврежденные стены частного дома.

В Белгородском округе целью украинских боевиков стало село Головино. Губернатор сообщил, что обломки сбитого дрона повредили остекление гаража, окна и кровлю частного дома.

В ДНР ударные беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру. Около 500 тысяч хозяйств остались без света.