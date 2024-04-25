Появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области | 360°

Спецоперация 25 апреля 2024, 10:35 Появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области «Украину.ру» опубликовала кадры прилета по эшелону ВСУ на станции Синельниково

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Кадры ракетного удара ВС России по железнодорожному эшелону ВСУ в Днепропетровской области появилось в Сети. Видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

По данным авторов сообщения, видео сняли на железнодорожной станции Синельниково 19 апреля.

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На ролике, вероятно, можно видеть прилет авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» либо последствия работы ракетного комплекса «Искандер», уточнила Lenta.ru.

Накануне газета Politico распространила данные о тайной передаче властями США оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. По информации издания, украинские подразделения уже дважды использовали их против российских целей.

Источник издания уточнил, что это оружие включили в мартовский пакет военной помощи, но публично об этом не объявляли.

ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS.