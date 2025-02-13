Появились кадры применения украинских дронов для срыва ротации экспертов МАГАТЭ
Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие атаки украинских боевиков на рабочую группу по обеспечению ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.
ВСУ применили ударную артиллерию, минометы и артиллерию по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на атомном объекте, подчеркнули в Минобороны.
В пресс-службе отметили, что всего националисты совершили три минометных атаки, применили пять дронов-камикадзе и выпустили четыре артиллерийских снаряда.
«Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны», — подчеркнули в министерстве.
Днем ранее украинские дроны ударили по зоне в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС и автомобильную стоянку в Энергодаре.