Появились кадры прилетов по объектам в Киеве

На Украине сообщили о прилетах и пожарах в нескольких районах Киева

В Киеве прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны. Украинские каналы публикуют кадры прилетов по объектам в городе, в числе которых Telegram-канал «Инсайдер UA» и УНИАН .

«В Киеве, предварительно, несколько пожаров в Соломенском районе», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

На кадрах видны столбы огня в разных районах города. В Днепровском районе Киева до этого нашли обломки «шахеда».

«Инсайдер UA» отметил, что в Киеве беспилотники атаковали аэропорт Жуляны, причем «один за другим залетают».

В пригороде украинской столицы зафиксировали около 25 дронов, еще 20 беспилотников летят на Киевскую область с других регионов. По предварительной информации, над Украиной — 70 «шахедов».

Ранее стало известно, что киевляне приготовились провести ночь в метро из-за появления почти сотни дронов над Украиной.