Киевляне подготовились к ночи в метро из-за угрозы атаки дронов

«Страна.ua»: около 100 дронов могут ночью атаковать Украину

Жители Киева приготовились провести ночь в метро из-за сообщений о почти 100 дронах над Украиной. Об этом написал Telegram-канал «Страна.ua» .

Мониторинговые паблики зафиксировали в небе над Украиной 98 беспилотников. Военный блогер Борис Рожин заявил, что в ночь на 4 июля может быть запущено до 300 дронов и ракеты.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги звучат практически по всей стране, за исключением Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Одесской областей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремела серия взрывов, продолжают работать системы ПВО. Обломки БПЛА упали в Днепровском и Оболонском районах.

Ранее российские военные нанесли удар по порту Одессы. После прилета ракеты «Искандер» раздался сильный взрыв.