Минобороны сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны .

Статья дополняется...

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новооленовка», — подчеркнули в ведомстве.

ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Дзержинска, Воздвиженки, Даченского и Песчаного. Российские бойцы отразили 11 контратак вооруженных формирований противника.

Украинские военные потеряли до 420 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, САУ «Богдана», два орудия Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Севера» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов. Здесь противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ.

Действия группировки «Запад» позволили российским бойцам улучшить положение по переднему краю. ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Западного, Глушковки в Харьковской области и Ивановки, Шандриголова, Торского и Терн в ДНР и Серебрянском лесничестве. Украинские боевики потеряли свыше 530 военнослужащих, танк и другую технику.

Благодаря подразделениям Южной группировки войск ВСУ лишились более 295 военнослужащих, техники и двух полевых складов с боеприпасами.

Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны противника возле Днепроэнергии, Богатыря, Зеленого Поля и Нескучного в ДНР. Потери ВСУ на этом участке спецоперации составили более 175 военнослужащих.

В зоне действия группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов.