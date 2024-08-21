В Сети опубликованы видеозаписи, сделанные 20 августа, на которых запечатлены оставленные позиции украинской армии в поселке Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) в ДНР. Об этом сообщили «Известия» .

На кадрах, снятых российскими военнослужащими, видно один из покинутых блиндажей Вооруженных сил Украины. Из ролика стало известно, что украинские бойцы оставили свои позиции, оставив практически все свое имущество, включая западное вооружение. Военные ВС России нашли в блиндаже множество снарядов и американских гранат.

Также украинские солдаты оставили запасы продовольствия.

Ранее российские силы освободили поселок Нью-Йорк в ДНР. После того, как подразделения ВСУ отступили в сторону населенного пункта Нелеповка, над поселком подняли флаг России. Также российские бойцы из группировки войск «Центр» освободили село Ивановка в ДНР.