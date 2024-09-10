Атака беспилотника в Кашире попала на видео

Момент атаки беспилотника по Каширепопал на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, сначала в небе раздался гул, громкость которого увеличивалась. Затем произошел удар, в припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

По данным главы городского округа Михаила Шувалова, обломки беспилотника рухнули на территорию улиц Горького и Луговой. Части дрона повредили остекление дошкольного учреждения и жилого дома на территории частного сектора.

«Других повреждений и жертв нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб», — уточнил он в Telegram-канале.

Из-за обломков беспилотника временно закрыли движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. Как сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, части дрона упали рядом с магазином «Перекресток». Пострадавших в результате ЧП нет.