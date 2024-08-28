Появились данные о вероятном уничтожении F-16 на аэродроме Украины

Удар российских военных по аэродрому в городе Староконстантинове Хмельницкой области мог уничтожить полученный Украиной истребитель F-16. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot .

Собеседник авторов статьи уточнил, что поступившая информация пока находится на стадии проверки, поэтому официальных подтверждений пока нет. Он пояснил, что российские военные сейчас устанавливают общие потери противника после удара.

Авторы Shot добавили, что в момент прилета российских ракет западные истребители находились на территории воздушной гавани. Но после прилета их подняли в воздух на несколько часов. После приземления российские военные нанесли еще один удар, который мог стать фатальным для одного из F-16.

Об ударе по аэропорту в Староконстантинове сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, снаряды упали перед военным аэродромом и поразили склады с боеприпасами украинских боевиков. Он добавил, что территорию воздушной гавани оборудовали 30-ю арками для защиты самолетов и хранения дальнобойных ракет.