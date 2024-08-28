Появились данные о вероятном уничтожении F-16 на аэродроме Украины

Shot: ВСУ вероятно потеряли F-16 после удара по аэродрому Староконстантинова

United States Air Force
Фото: United States Air Force

Удар российских военных по аэродрому в городе Староконстантинове Хмельницкой области мог уничтожить полученный Украиной истребитель F-16. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник авторов статьи уточнил, что поступившая информация пока находится на стадии проверки, поэтому официальных подтверждений пока нет. Он пояснил, что российские военные сейчас устанавливают общие потери противника после удара.

Авторы Shot добавили, что в момент прилета российских ракет западные истребители находились на территории воздушной гавани. Но после прилета их подняли в воздух на несколько часов. После приземления российские военные нанесли еще один удар, который мог стать фатальным для одного из F-16.

Об ударе по аэропорту в Староконстантинове сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, снаряды упали перед военным аэродромом и поразили склады с боеприпасами украинских боевиков. Он добавил, что территорию воздушной гавани оборудовали 30-ю арками для защиты самолетов и хранения дальнобойных ракет.

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте