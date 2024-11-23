«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине. <…> Две недели назад он еще был в прекрасной форме», — заявила она.

Симоньян сообщила, что журналист никогда не упоминал о каких-либо болезнях. К тому же друзья Беннетта заверили, что он не страдал раком, хотя именно эту болезнь объявили причиной его смерти.

На то, что его могли убить, указал еще один факт. Симоньян сообщила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс Беннетт предупредил друзей, что не склонен к самоубийству. Главред RT сообщила, что он сделал это на случай, если с ним что-нибудь произойдет.

Беннетт часто выступал в эфире RT и Sputnik как специалист по ближневосточному конфликту и освещал ситуацию в Донбассе. В марте 2024 года он решил получить гражданство России. Журналист умер в возрасте 46 лет в Калифорнии предположительно от рака печени.