Появилась новая версия требований России по миру на Украине

Axios: Россия потребует признание ЛДНР и заморозку фронта в Запорожье и Херсоне

Российская сторона готова обсуждать прекращение украинского конфликта в случае признания киевским режимом суверенитета над территорией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщило издание Axios .

По данным источника, именно такое требование озвучило президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Кроме того, Россия выразила готовность зафиксировать положение на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, оставив территории в «замороженном» статусе.

Авторы материала резюмировали, что между сторонами переговорного процесса все еще сохраняются серьезные расхождения по основным вопросам.

Путин 15 августа на Аляске проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер называл предстоящие контакты как «долгожданные».