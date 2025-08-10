Появилась новая версия требований России по миру на Украине
Axios: Россия потребует признание ЛДНР и заморозку фронта в Запорожье и Херсоне
Российская сторона готова обсуждать прекращение украинского конфликта в случае признания киевским режимом суверенитета над территорией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщило издание Axios.
По данным источника, именно такое требование озвучило президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
Кроме того, Россия выразила готовность зафиксировать положение на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, оставив территории в «замороженном» статусе.
Авторы материала резюмировали, что между сторонами переговорного процесса все еще сохраняются серьезные расхождения по основным вопросам.
Путин 15 августа на Аляске проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер называл предстоящие контакты как «долгожданные».