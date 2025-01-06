Погоню российской ракеты за украинским МиГ-29 сняли на видео

Погоню российской ракеты класса «воздух-воздух» за украинским истребителем МиГ-29 сняли на видео. Ролик опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram-канале .

Судя по кадрам, самолет менял курс. Наблюдавшие за погоней зрители бурно отреагировали на происходящее. Очевидцы выкрикивали слова одобрения.

«Украинский истребитель МиГ-29 и русская ракета класса „воздух-воздух“», — написал военкор в комментарии к видео.

О ликвидации самолета ВСУ Минобороны сообщило накануне. За сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 174 БПЛА, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS и три управляемые авиационные бомбы Hammer. ВС России также атаковали инфраструктуру украинских аэродромов и нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники врага.

До этого силы ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины, сообщил RT.