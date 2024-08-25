«Погибших около 40». Два пункта временной дислокации ВСУ разнесли под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом

Фото: РИА «Новости»

В Харьковской области два пункта временной дислокации украинских боевиков попали под мощный удар российских военных. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около 40», — уточнил он.

Один из коллег Лебедева пояснил, что ВС РФ ударили по улице Полевой в Слободском районе Харькова.

Координатор подполья добавил, что военные разгромили также пункт временной дислокации украинских солдат и склад в Славянске. Он пояснил, что один мощный взрыв после удара прогремел в 17:10 по московскому времени, а через 15 минут — раздался второй взрыв после удара по личному составу ВСУ.

Недавно российские бойцы разгромили основной командный пункт ВСУ под Харьковом. Под удар попали четыре высокопоставленных офицера Генштаба и Нацгвардии Украины.

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