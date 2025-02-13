Погибшего в зоне СВО бойца из Люберец посмертно наградили Орденом Мужества

Глава Люберец Владимир Волков навестил семью жителя округа Александра Антифьева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Вместе с военкомом Александром Королевым руководитель муниципалитета вручил родителям Героя удостоверение к Ордену Мужества.

Александр Антифьев отправился добровольцем на фронт в октябре 2022 года. Он с отличием окончил гимназию № 41 в Люберцах, был одним из лучших студентов Московского государственного института международных отношений. Александр Антифьев получил звание лейтенанта, служил командиром взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона. Герой погиб 17 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи в городе Волчанск Харьковской области.

«Это невосполнимая утрата. В гимназии, где учился Александр, обязательно увековечим его память. Чтобы молодые мальчишки воспитывались на примере Героя», — подчеркнул Владимир Волков.