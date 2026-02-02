Погибшего на СВО актера Ткаченко наградили посмертно орденом Мужества

Актера Николая Ткаченко, погибшего в зоне спецоперации, наградили посмертно орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом 360.ru сообщила мать бойца Инна Ткаченко.

«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Я не знаю, когда будет эвакуация тел. Там тяжелые бои. Я уже отправила ДНК на опознание, помогли в Фонде „Защитники Отечества“ составить розыскную карту», — рассказала она.

Мать артиста уточнила, что ее сын погиб еще 6 декабря.

«Николай был очень добрым, талантливым, открытым, веселым так отмечают все его друзья. Как мама хочу добавить, что он был очень отзывчивым, внимательным и заботливым. Сослуживцы вспоминают его как верного боевого товарища. Один боец подарил ему свою гитару, и Николай часто исполнял песни под гитару, поднимал боевой дух», — добавила Ткаченко.

Актер отправился на СВО добровольцем и служил в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии на передовой.