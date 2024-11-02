Российско-украинский конфликт завершится победой России. Такое заявление сделал в соцсети Х бывший американский разведчик Скотт Риттер в ответ на высказывание экс-генерала НАТО о поражении Москвы.

«Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев», — подчеркнул Риттер.

На Западе признали, что Украина проигрывает это военное противостояние, Россия берет под контроль все больше населенных пунктов. Польша решила повысить градус эскалации и запросила у американцев разрешение сбивать российские ракеты над территорией Украины. По мнению поляков, это поможет обеспечить безопасность НАТО и продемонстрирует «коллективную решимость».