«Мы на пороге первой ядерной войны»: Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной?

Несмотря на то что фронт украинской армии еще держится, а солдаты ВСУ ожесточенно сопротивляются, под натиском российской армии они сдают город за городом. Их потери огромные. На Западе отчетливо видят, что Киев проигрывает это военное противостояние. И сделать с этим ничего не получается. Значит, пора повысить градус эскалации? У Варшавы появился план.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при конгрессе США сообщила, что Польша запросила у американцев разрешение сбивать российские ракеты над территорией Украины. Ряд сенаторов также подготовили обращение Белому дому. В нем они «решительно призывают» администрацию предоставить Польше полномочия «перехватывать и нейтрализовывать» ракеты над Украиной. По мнению сенаторов, это поможет обеспечить безопасность НАТО и продемонстрирует «коллективную решимость». Ранее и Киев неоднократно призывал страны НАТО к созданию бесполетной зоны над украинской территорией. Звучали и призывы о помощи в перехвате российских ракет. Однако эту идею альянс не поддержал. Пока. «У Польши планы на определенные территории Западной Украины. Так или иначе, Польша ищет повод как их потребовать. За что и как. Поляки не любят украинцев, на самом деле. Все это „сближение“ и „помощь“ придумано только ради интересов Польши, даже и западные аналитики это заметили. Собственно, сбивать ракеты на таком расстоянии сложно. В приграничных к Польше территориях, разумеется, они смогут это делать. Тем более с ПВО Украины большие проблемы, оно „дырявое“. Но особо каких-то изменений это не принесет, шаг абсолютно политический», — рассказал 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / Global Look Press

Условия Польши Возможно, этот шаг действительно политический, а может, за ним кроется нечто большее. На этом фоне примечательно недавнее интервью главы польского МИД Радослава Сикорского, которое он дал BBC Radio 4. По словам министра, Варшава имеет право сбивать ракеты в небе над Украиной, только если они угрожают атомным электростанциям. Но и так понятно, что под это определение можно подвести что угодно. Во время беседы журналисты поинтересовались у дипломата, где для Польши проходят «красные линии» в отношении Москвы и Киева и имеет ли Варшава право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве. Отвечая на вопрос, Сикорский заявил о «необходимости помочь защитить Чернобыльскую АЭС, где в 1986 году произошла авария, от ракет и дронов, которые могут сбиться с курса». Вот только Чернобыльская АЭС далеко не единственная АЭС на территории Украины.

Фото: Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

При этом глава польского МИД подчеркнул, что страна «юридически имеет право на самооборону», но решений на этот счет не принимали. Хотя еще до этого интервью Сикорский сам высказывался об идее перехвата российских ракет над Украиной. Дескать, членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства. Правда, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает обратное. Член НАТО не может самостоятельно принять такое решение, а в альянсе скептически относятся к этой идее. И тем не менее…

Фото: Daniel LÃ�b/dpa / Global Look Press

Мы на пороге первой ядерной войны Фактически просьба Польши говорит о ее намерении участвовать в прямой войне против России на территории Украины. И, как видно из обращения, участвовать планирует не своим оружием, а американским. Если в рядах ВСУ специалистов, обученных работе с американскими системами ПВО, ракетными установками, нет, то в Польше такие части есть, сообщил 360.ru политолог Вадим Авва. — Говоря о боевой работе польских частей на поле боя американским оружием, все это будет управляться командованием НАТО? — Американцами, опять же. Но думаю, что такое разрешение прямо сейчас дано не будет.

Фото: Daniel LÃ�b/dpa / Global Look Press

— Почему? — Сегодня стратегический мир застыл в ситуации неопределенности, связанной с выборами в США. С одной стороны, к власти там может прийти такой непредсказуемый человек, как Дональд Трамп. Сегодня этот человек говорит, что он прекрасно ладит с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином. Завтра он может начать войну. С другой стороны, Трамп имеет шансы победить женщину, которая беспомощна в отрыве от телесуфлера, в изложении своих мыслей и собственной позиции по любому вопросу. Единственное, чем она может ответить, — это заразительный смех. И никто доподлинно не знает, что стоит за вывеской, на которой написано «Камала Харрис». Вот эти стратегические решения могут быть приняты после избрания президента США. Но на земле военные уже сегодня готовят почву для прямого боестолкновения Североатлантического блока и его союзников с Россией. — Например? — Можно вспомнить переброску военно-воздушных сил из Южной Кореи на один из румынских аэродромов. Это показывает нам, что землю Украины НАТО намерен делить с Россией. Эта граница может пройти в головах некоторых стратегов Североатлантического альянса по Днепру. И, разумеется, такое вторжение приведет к неминуемой первой ядерной войне, во время которой боевой потенциал Европы или НАТО будет полностью обнулен российским стратегическим ядерным вооружением. Честно говоря, я не вижу вариантов при таком развитии событий, что США окажутся в стороне от ядерной войны в Европе. Это будет глобальный хаос и апокалипсис. Но именно такие сообщения иллюстрируют крайнюю степень безответственности и европейских политиков, и, собственно говоря, военных НАТО.

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agenc / Global Look Press

Польша готова к броску Из европейских членов НАТО Польша, пожалуй, лучше всех готова к войне с Россией — и в военном плане, и идеологически. Готова настолько, что не нуждается ни в какой отсрочке, а ждет лишь команды «фас» от своего главного союзника — Вашингтона. «Но проходит месяц за месяцем, а команды все нет. И вот наступает критический момент, когда в США все может перевернуться с ног на голову. Разумеется, никакого примирения с Россией не будет, но может случиться так, что Вашингтону станет не до Киева и не до Варшавы. Само собой, у приготовившейся к броску польской гиены возникают сомнения: а вдруг команды вообще не будет? Но что же тогда произойдет с „восточными кресами“, которые польские русофобы уже видят в своем кармане?» — задался вопросом публицист, политический аналитик Юрий Голубь в разговоре с 360.ru. Неудивительно, что в такой момент Варшава снова скалится и вопросительно глядит на сюзерена — второго шанса на бросок может не быть. ВС России наступают, и это нервирует Варшаву, которая боится упустить удобный момент для исторического реванша.