Погибли люди. Глава российского региона сообщил об атаке ВСУ на многоэтажный дом

Не менее десяти человек пострадали при обстреле Запорожья в ночь на 7 марта

Украинские беспилотники ударили по многоквартирному дому в городе Васильевка в Запорожской области. О деталях происшествия в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор также обнародовал кадры с пострадавшим от атаки домом. Судя по снимкам, беспилотник протаранил верхние этажи многоэтажки и взорвался. Несколько квартир охватил пожар.

На данный момент известно о десятерых пострадавших. Кроме того, погибли люди. Данные об этом Балицкий пообещал уточнить.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, медики и оперативные службы. Сейчас в здании тушат пожар и разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Балицкий подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о точном количестве жертв и степени разрушений еще собирается.

Всего два дня назад ВСУ провели массированную атаку дронами Херсонской области.