Поэтесса из Лобни выпустила сборник стихов о специальной военной операции

Лобненская поэтесса, общественный деятель и волонтер, Галина Мамонтова, представила свой второй сборник стихов, посвященный событиям специальной военной операции под названием «Распятый закат…». Галина Мамонтова — активный общественный деятель, основатель добровольческого центра «Свечной блиндажик», объединяющего более 100 волонтеров.

Центр оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО, занимаясь изготовлением окопных свечей, плетением маскировочных сетей и пошивом необходимой экипировки для бойцов, находящихся на передовой.

Первый поэтический сборник Галины Мамонтовой «В огне рождалась истина…» был выпущен в марте прошлого года и получил широкий отклик у читателей. В его основу легли произведения, написанные очевидцами и участниками боевых действий. Одним из авторов, вошедших в первый сборник, стал боец с позывным «Линкор». Он посетил и презентацию нового сборника.

Новый сборник стихов, как и первая книга, будет направлен на передовую, в госпитали и реабилитационные центры, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих.