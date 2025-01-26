Поджигателя трех ресторанов в Краснодаре задержали

В Краснодаре полицейские задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге трех зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию Краснодара 25 января поступило сообщение о поджогах трех ресторанов Западного округа города в период с 22:27 до 23:30. Работники одного из заведений задержали подозреваемого и передали его прибывшим на место полицейским.

«Девятнадцатилетний житель Динского района пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий», — отметили в МВД.

Ранее ФСБ и полиция задержали двух подозреваемых в поджоге поездов в Лобне и Дмитрове. Диверсанты действовали по указанию своих кураторов, с которыми связались через мессенджер. За поджог поезда им обещали вознаграждение. Правоохранители возбудили уголовное дело. Суд постановил отправить фигурантов под стражу.