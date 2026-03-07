Подземный город пулеметных точек обнаружили российские штурмовики в лесу на подступах к селу Графское в Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Спартак, его слова привело РИА «Новости» .

«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей», — сообщил Спартак.

По его словам, через сеть окопов украинские военные намеревались застать российских бойцов врасплох. Однажды они даже выскочили на штурмовое подразделение почти с тыла, российский пулеметчик вовремя их заметил.

В самом селе многие дома, где располагались бойцы ВСУ, также соединялись подземными тоннелями. Штурмовики выявили ходы и обрезали пути противнику.

«Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка», — пояснил Спартак.

Перед наступлением дальнобойная артиллерия и беспилотники уничтожили основные огневые позиции противника. Штурмовики в это время готовили укрепления и пункты дислокации, а также копили силы для штурма.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил России 5 марта освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».