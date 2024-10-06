Подземная лаборатория Ленинградского полка занялась разработкой снарядов для FPV-дронов
РИА «Новости»: лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к дуэлям
Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к воздушным дуэлям. Об этом РИА «Новости» рассказали военнослужащие.
«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов», — заявил военный с позывным Копатыч.
По его словам, снаряды выпускают своими силами с использованием ресурсов Минобороны и волонтеров.
Подразделения беспилотников выполняют широкий спектр по огневому поражению, разведке местности, ведению круглосуточной трансляции для вышестоящих штабных органов и выявлению целей. Разработки используют на разных направлениях в зоне СВО, заявил военный с позывным Пол.
Конструкторское бюро «Синергия» ранее сообщило о создании пластикового беспилотника «Ася», предназначенного для разведки. Вскоре его апробируют в зоне СВО.