Подземная лаборатория Ленинградского полка занялась разработкой снарядов для FPV-дронов

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к воздушным дуэлям. Об этом РИА «Новости» рассказали военнослужащие.

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов», — заявил военный с позывным Копатыч.

По его словам, снаряды выпускают своими силами с использованием ресурсов Минобороны и волонтеров.

Подразделения беспилотников выполняют широкий спектр по огневому поражению, разведке местности, ведению круглосуточной трансляции для вышестоящих штабных органов и выявлению целей. Разработки используют на разных направлениях в зоне СВО, заявил военный с позывным Пол.

Конструкторское бюро «Синергия» ранее сообщило о создании пластикового беспилотника «Ася», предназначенного для разведки. Вскоре его апробируют в зоне СВО.